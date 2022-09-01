В Ираке возобновились вооруженные столкновения. Видео

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CentralAsia (CA) - В провинции Басра на юго-востоке Ирака возобновились столкновения между сторонниками шиитского имама Муктады ас-Садра и представителями ополчения «Асаиб Ахль аль-Хакк», сообщает Al Jazeera.

Причиной стало убийство лидера группировки «Сарай ас-Салям» («Бригада мира»), которую связывают с имамом. Еще два человека получили ранения. Губернатор провинции Асъад аль-Айдани поручил силам безопасности стянуть дополнительные подразделения к месту инцидента.

Al Jazeera и источники другого телеканала Alsumaria подтвердили, что члены этой военнизированной группировки также участвуют в боях.

48-летний Муктада ас-Садр — один из самых популярных политиков в шиитской общине Ирака. Его отец, дядя и братья были казнены во время правления Саддама Хусейна. Сам он провел некоторое время в тюрьме, а затем в эмиграции в Иране. Он вернулся в Ирак в 2003 году, сформировал вооруженные отряды шиитов и направил их против возглавляемой США коалиции. Эти же отряды принимали активное участие и в борьбе за власть в шиитской общине в 2006–2008 годах.

29 августа сторонники имама попытались взять штурмом штаб-квартиру правительства Ирака в Багдаде. Иракские силовики в тот же день вернули под свой контроль здание парламента. В ходе столкновений погибло более 30 человек, пострадали около 700. Генсек ООН Антониу Гутерриш призвал стороны конфликта к деэскалации. Иран временно закрыл границу с Ираком. Премьер-министр Ирака Мустафа аль-Казыми пообещал уйти в отставку, если в стране «продолжатся конфликты и хаос».