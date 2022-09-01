экономика общество политика новости компаний происшествия спорт
В Ираке возобновились вооруженные столкновения. Видео
Иллюстративное фото
Иллюстративное фото

CentralAsia (CA) -  В провинции Басра на юго-востоке Ирака возобновились столкновения между сторонниками шиитского имама Муктады ас-Садра и представителями ополчения «Асаиб Ахль аль-Хакк», сообщает Al Jazeera.

Причиной стало убийство лидера группировки «Сарай ас-Салям» («Бригада мира»), которую связывают с имамом. Еще два человека получили ранения. Губернатор провинции Асъад аль-Айдани поручил силам безопасности стянуть дополнительные подразделения к месту инцидента.

Al Jazeera и источники другого телеканала Alsumaria подтвердили, что члены этой военнизированной группировки также участвуют в боях.

48-летний Муктада ас-Садр — один из самых популярных политиков в шиитской общине Ирака. Его отец, дядя и братья были казнены во время правления Саддама Хусейна. Сам он провел некоторое время в тюрьме, а затем в эмиграции в Иране. Он вернулся в Ирак в 2003 году, сформировал вооруженные отряды шиитов и направил их против возглавляемой США коалиции. Эти же отряды принимали активное участие и в борьбе за власть в шиитской общине в 2006–2008 годах.

29 августа сторонники имама попытались взять штурмом штаб-квартиру правительства Ирака в Багдаде. Иракские силовики в тот же день вернули под свой контроль здание парламента. В ходе столкновений погибло более 30 человек, пострадали около 700. Генсек ООН Антониу Гутерриш призвал стороны конфликта к деэскалации. Иран временно закрыл границу с Ираком. Премьер-министр Ирака Мустафа аль-Казыми пообещал уйти в отставку, если в стране «продолжатся конфликты и хаос».

За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia.

Новости по теме:

print
  • Михаила Горбачева похоронят на Новодевичьем кладбище
  • Фоторепортаж — Михаил Горбачев. Жизнь человека, который изменил мир
  • Движение в поддержку Байдена на выборах 2024 года подало заявку в избирком


    • Яндекс.Метрика
    © CentralAsia 2007-2022.
    Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CentralAsia, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
    Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
    Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
    Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
    проспект Чынгыза Айтматова, 299/5

    canews@asia.com