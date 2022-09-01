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Шавкат Мирзиеев обвинил советский режим в уничтожении «достояния нации»

CentralAsia (UZ) -  Президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев 31 августа заявил, что власти СССР репрессировали узбекистанцев, которые пытались добиться независимости республики. Об этом говорится на сайте главы государства.

«Добиться независимости было непросто. Хотя независимость и была обретена 31 год назад, наши деды пытались сделать это более 100 лет назад. 100 тысяч наших соотечественников были репрессированы, 13 тысяч беспощадно расстреляны. Почему? Потому что они были нашими величайшими героями, достоянием нации. Знали по два-три языка. У режима было понимание, что они способны освободить нашу Родину, привести ее к процветанию», – заявил президент Узбекистана.

По словам Мирзиеева, этот период истории до конца не изучен, и исследования по выявлению жертв репрессий и восстановлению памяти о них будут продолжаться. «Тоталитарный режим не ограничивался только уничтожением джадидов. Еще в 80-х годах прошлого века тысячи наших соотечественников были брошены в тюрьмы и подверглись преследованиям под разными клеветническими предлогами», – говорится в заявлении.

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