Сердар Бердымухамедов поздравил Шавката Мирзиёева с Днём независимости Узбекистана

CentralAsia (TM) - Президент Сердар Бердымухамедов от имени народа и правительства Туркменистана, а также от себя лично направил поздравления узбекскому коллеге Шавкату Мирзиёеву и всему народу страны по случаю отмечаемого сегодня Дня независимости Узбекистана. Об этом сообщается в сегодняшнем номере газеты «Нейтральный Туркменистан».

«С момента обретения независимости Узбекистан добился впечатляющих успехов в политическом, экономическом и социальном развитии, пользуется заслуженным авторитетом на международной арене, играет конструктивную роль в решении актуальных вопросов региональной и глобальной повестки дня», – говорится в поздравительном послании.

Отметив, что в Туркменистане высоко ценится достигнутый уровень сотрудничества между странами и придаётся большое значение его укреплению и дальнейшему расширению, глава государства выразил готовность и далее прилагать сов­местные усилия для активного продвижения туркмено-узбекских стратегических отношений на новые горизонты во благо братских народов двух стран.

С 31-й годовщиной независимости Узбекистана Президента Шавката Мирзиёева также поздравил председатель Халк Маслахаты Милли Генгеша Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов, адресовав ему пожелания здоровья и счастья, а народу соседней страны – мира, благополучия и процветания.

31 августа 1991 года Верховный Совет Узбекской ССР принял историческое решение – Закон «Об основах государственной независимости Республики Узбекистан», и соответствующим Постановлением 1 сентября было утверждено Днём независимости.