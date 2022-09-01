В мире выявлено более 50 тыс. случаев оспы обезьян

CentralAsia (CA) - Число случаев заражения оспой обезьян во всем мире достигло 50 496, следует из данных Всемирной организации здравоохранения.

Больше всего случаев зарегистрировали в США (17 994), Испании (6 543), Бразилии (4 693), Франции (3 547), Германии (3 467), Великобритании (3 413), Перу ( 1463), Канаде (1228), Нидерландах (1160) и Португалии (846).

Оспа обезьян — вирусное заболевание. Его симптомы похожи на те, что наблюдались в прошлом у пациентов с натуральной оспой. Это температура, мышечные боли, характерная сыпь и зуд. Первые проявления заболевания появляются на лице, затем оно распространяется по всему телу, появляются постулы (пузырьки с гноем). Обычно оспа обезьян проходит сама, но люди со слабым иммунитетом, дети и беременные женщины могут переносить ее тяжелее.

В июле ВОЗ признала оспу обезьян чрезвычайной ситуацией международного масштаба. Сейчас в США и ЕС одобрена только одна вакцина против этой болезни - препарат Imvanex от Bavarian Nordic.