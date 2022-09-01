Глава администрации президента Узбекистана займется реформой образования

- Узбекистан, общество
- 10:21, 01 сентября 2022
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CentralAsia (UZ) - Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев возложил на Сардора Умурзакова реформу школьного образования, сообщает заместитель главы администрации президента Комил Алламжонов.
Команда во главе с руководителем администрации президента Сардором Умурзаковым получила от президента задание касательно качества школьного образования. Поручено довести узбекские школы до такого уровня, при котором их выпускники обладали бы следующими пятью качествами:
- современные навыки и умения;
- отличное владение информационными технологиями;
- креативное мышление;
- способность самостоятельно принимать решения;
- широкий кругозор.
«Создать качественную 11-летнюю программу и реализовать ее на практике — задача не из легких. Но вопрос обязательно будет доведен до конца», — отметил заместитель главы администрации Комил Алламжонов.
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