экономика общество политика новости компаний происшествия спорт
Глава администрации президента Узбекистана займется реформой образования

CentralAsia (UZ) -  Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев возложил на Сардора Умурзакова реформу школьного образования, сообщает заместитель главы администрации президента Комил Алламжонов.

Команда во главе с руководителем администрации президента Сардором Умурзаковым получила от президента задание касательно качества школьного образования. Поручено довести узбекские школы до такого уровня, при котором их выпускники обладали бы следующими пятью качествами:

  • современные навыки и умения;
  • отличное владение информационными технологиями;
  • креативное мышление;
  • способность самостоятельно принимать решения;
  • широкий кругозор.

«Создать качественную 11-летнюю программу и реализовать ее на практике — задача не из легких. Но вопрос обязательно будет доведен до конца», — отметил заместитель главы администрации Комил Алламжонов.

За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia.
print
  • Инфляция в Германии побила 50-летний рекорд
  • Михаила Горбачева похоронят на Новодевичьем кладбище
  • Сборные России и Узбекистана не смогли договориться о проведении товарищеского матча


    • Яндекс.Метрика
    © CentralAsia 2007-2022.
    Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CentralAsia, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
    Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
    Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
    Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
    проспект Чынгыза Айтматова, 299/5

    canews@asia.com