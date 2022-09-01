Глава администрации президента Узбекистана займется реформой образования

CentralAsia (UZ) - Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев возложил на Сардора Умурзакова реформу школьного образования, сообщает заместитель главы администрации президента Комил Алламжонов.

Команда во главе с руководителем администрации президента Сардором Умурзаковым получила от президента задание касательно качества школьного образования. Поручено довести узбекские школы до такого уровня, при котором их выпускники обладали бы следующими пятью качествами:

современные навыки и умения;

отличное владение информационными технологиями;

креативное мышление;

способность самостоятельно принимать решения;

широкий кругозор.

«Создать качественную 11-летнюю программу и реализовать ее на практике — задача не из легких. Но вопрос обязательно будет доведен до конца», — отметил заместитель главы администрации Комил Алламжонов.