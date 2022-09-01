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В Ташкенте прошли праздничные мероприятия к 31-й годовщине независимости (фото)

CentralAsia (UZ) -  В парке «Янги Узбекистон» состоялось праздничное мероприятие по случаю 31-й годовщины независимости страны.

В торжествах участие президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев.

«Пройдут годы, века, но День независимости, вернувший нам национальную государственность и национальную гордость, наши права и свободы, ставший прочной основой всех наших успехов и достижений, всегда будет для нас и грядущих поколений самым великим и дорогим праздником», - сказал Шавкат Мирзиёев.

Глава государства также приветствовал принявших участие в церемонии послов зарубежных стран и представителей международных организаций.

В своей поздравительной речи президент изложил свое видение того, каким должен быть Новый Узбекистан:

В своем выступлении глава государства обозначил следующие пять основных направлений.

Первое - создание максимально благоприятных условия в сфере образования. Для этого будут коренным образом пересмотрены школьные программы, методики обучения, содержание учебников, построены школы, продолжено стимулирование сложного труда учителей и наставников.

Второе - укрепление независимости судебной системы. Любое вмешательство в работу судей будет строго наказываться, для их беспрепятственной работы будут созданы все необходимые условия.

Третье - развитие предпринимательства. Для этого будут сняты все барьеры для частной собственности и предпринимательства. Государственное управление будет реформировано, а участие государства в экономике резко сократится.

Четвертое - будет расширен доступ населения к качественным и квалифицированным медицинским услугам. Во всех регионах охват экстренной медицинской помощью будет увеличен и приближен к населению.

Пятое - улучшение обеспечения питьевой водой. Объем инвестиций в эту сферу будет значительно увеличен. Будут реализованы отдельные программы по снабжению чистой питьевой водой проблемных районов и улучшению ее качества.

Глава государства выразил уважение народу, поддерживающему реформы и самоотверженно проводящему их в жизнь, выразил наилучшие пожелания.

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