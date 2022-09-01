Компания Masdar построит первую в Узбекистане промышленную ветроэлектростанцию мощностью 500 МВт

CentralAsia (UZ) - Компанией Masdar (ОАЭ) 31 августа текущего года подписаны соглашения о финансировании проекта по строительству первой в Узбекистане промышленной ветряной электростанции мощностью 500 мегаватт (МВт) в Тамдынском районе Навоийской области.

Заравшанская ветряная электростанция мощностью 500 МВт – крупнейший проект в Центральной Азии, который обеспечит электроэнергией около 500 000 домохозяйств и предотвратит выбросы в атмосферу около 1,1 млн тонн углекислого газа в год. Проект реализуется в рамках достижения цели Узбекистана по обеспечению 25% потребности в электроэнергии за счет возобновляемых источников энергии к 2030 году, сообщает Минэнерго РУз.

«Объединенные Арабские Эмираты и Республика Узбекистан продвигают общие цели по принятию прагматичных мер по борьбе с изменением климата и достижению углеродной нейтральности к 2050 году. Используя обширный опыт ОАЭ и Masdar в развитии возобновляемых источников энергии, Узбекистан предпринимает смелые шаги, чтобы стать региональным лидером в борьбе с изменением климата, способствовать укреплению глобального энергетического перехода и сокращению выбросов углерода. Этот проект внесет положительный вклад в стратегию энергетической безопасности и диверсификации Узбекистана, а также послужит укреплению отношений между нашими странами», — сказал министр промышленности и передовых технологий ОАЭ, специальный посланник по вопросам изменения климата и председатель компании Masdar Султан Ахмед Аль-Джабер.

В 2020 году компания подписала двусторонние соглашения с правительством Узбекистана по проектированию, строительству и эксплуатации Зарафшанской ветряной электростанции, крупнейшего проекта в Центральной Азии. Ожидается, что проект привлечет более 600 миллионов долларов прямых иностранных инвестиций.

Заравшанская ветряная электростанция (ВЭС), которую планируется ввести в эксплуатацию к концу 2024 года, является вторым крупномасштабным промышленным проектом Masdar в Узбекистане, первым из которых стала запущенная в 2021 году солнечная фотоэлектрическая станция мощностью 100 МВт в Карманинском районе Навоийской области.

В рамках проекта Зарафшанской ВЭС, в июне 2020 года между Masdar, Министерством инвестиций и внешней торговли Республики Узбекистан, АО «Национальные электрические сети Узбекистана» было подписано соглашение об инвестировании и закупке электроэнергии. В 2021 г. компанией также подписано соглашение о строительстве в ряде областей Узбекистана солнечных фотоэлектрических станций общей мощностью 897 МВт.

Masdar, компания по возобновляемым источникам энергии в Абу-Даби, является одной из самых быстрорастущих компаний в мире по производству возобновляемой энергии, мощность которой, как ожидается, превысит 50 ГВт к 2030 году и 100 ГВт в последующие годы.