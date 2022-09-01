США в ближайшие дни расширят военную помощь Украине

Джон Кирби

CentralAsia (CA) - США намерены «в предстоящие дни» выделить дополнительную военную помощь Украине, сообщил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете нацбезопасности Белого дома Джон Кирби. Какие-либо подробности о новом пакете помощи он не привел.

В ходе брифинга Кирби заявил, что Вашингтон выделил уже более $13 млрд в виде военной помощи Киеву. «Мы сосредоточены на обеспечении того, чтобы у них были информация и инструменты, дающие возможность добиться успеха на поле боя… В предстоящие дни будут объявления о дальнейшей помощи на цели обеспечения безопасности»,— рассказал он.

24 августа президент США Джо Байден сообщил о выделении Украине транша военной помощи на $2,9 млрд. Вашингтон также расширил поставки оружия Киеву по морю. 8 сентября США проведут в Германии встречу группы по координации военной помощи Украине.