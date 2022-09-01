В Казахстане за сутки выявили 210 случаев COVID

CentralAsia (KZ) - В Казахстане за прошедшие сутки зарегистрировано 210 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, передает оперативный штаб.
По регионам:
в городе Нур-Султан – 46;
в Акмолинской области – 33;
в Карагандинской области – 33;
в городе Алматы – 30;
в Костанайской области – 11;
в Актюбинской области – 8;
в Жетысуской области – 7;
в ЗКО – 7;
в Жамбылской области – 5;
в Мангистауской области – 5;
в Павлодарской области – 5;
в СКО – 5;
в Атырауской области – 4;
в Улытауской области – 3;
в Алматинской области – 3;
в городе Шымкент – 2;
в Кызылординской области – 1;
в ВКО – 1;
в Абайской области – 1.
Всего в стране подтверждено 1 388 689 случаев.
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Коронавирус в Казахстане
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