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В Казахстане за сутки выявили 210 случаев COVID

CentralAsia (KZ) -  В Казахстане за прошедшие сутки зарегистрировано 210 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, передает оперативный штаб.

По регионам:

в городе Нур-Султан – 46;

в Акмолинской области – 33;

в Карагандинской области – 33;

в городе Алматы – 30;

в Костанайской области – 11;

в Актюбинской области – 8;

в Жетысуской области – 7;

в ЗКО – 7;

в Жамбылской области – 5;

в Мангистауской области – 5;

в Павлодарской области – 5;

в СКО – 5;

в Атырауской области – 4;

в Улытауской области – 3;

в Алматинской области – 3;

в городе Шымкент – 2;

в Кызылординской области – 1;

в ВКО – 1;

в Абайской области – 1.

Всего в стране подтверждено 1 388 689 случаев.

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