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Названа дата похорон Михаила Горбачева

CentralAsia (CA) -  Прощание с бывшим генсеком ЦК КПСС и единственным президентом СССР Михаилом Горбачевым состоится в субботу, 3 сентября, сообщил пресс-секретарь Горбачев-фонда.

По данным фонда, церемония прощания пройдет в Колонном зале Дома союзов, похороны состоятся в тот же день. Как сообщалось ранее, Горбачев будет похоронен на Новодевичьем кладбище в Москве в родовом захоронении рядом со своей супругой.

Источник «РИА Новости» сообщил, что дочь Горбачева сейчас находится в Москве, а на прощание с ним также приедут его внучки. В Кремле сказали, что позднее объявят, посетит ли церемонию президент Владимир Путин.

Михаил Горбачев умер вчера, 30 августа, на 92-м году жизни. В последние годы он страдал от болезни почек.

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