Токаев предложил внедрить налог на роскошь в Казахстане

Касым-Жомарт Токаев

CentralAsia (KZ) - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев предложил ввести налог на роскошь, который не затронет средний класс.

Во время своего послания народу Казахстана Токаев заявил, что для развития цивилизованной торговли предстоит расширить применение розничного налога с адекватными ставками и простыми процедурами.

«В рамках налоговой реформы важно рассмотреть возможность введения так называемого налога на роскошь», - сказал глава Казахстана.

По его словам, налог будет взиматься при приобретении дорогостоящих объектов недвижимости, транспортных средств и не затронет средний класс.

Касым-Жомарт Токаев также провозгласил новый экономический курс с отходом от чрезмерного вмешательства государства.

«Административное регулирование цен снижает инвестиционную привлекательность целых отраслей, приводит к дефициту товаров и зависимости от импорта. Поэтому предстоит поэтапно отказаться от вмешательства государства в ценообразование. Исключение составят неконкурентные рынки – тарифы монополистов останутся под плотным контролем. Но контроль вовсе не означает давление», – сказал президент.

Он отметил, что участились случаи, когда госорганы и силовые структуры требуют от бизнеса снижения цен и тарифов. По его мнению, следует прекратить подобные популистские действия.

«Базовая цель нашей экономической политики остаётся неизменной – качественный и инклюзивный рост благосостояния наших граждан. Приоритетами нового экономического курса станут: стимулирование частной предпринимательской инициативы, то есть отход от госкапитализма и чрезмерного вмешательства государства в экономику, развитие конкуренции, то есть обеспечение равных возможностей для всех, и, конечно, справедливое распределение национального дохода», – сказал глава государства.

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