AБР выделит Узбекистану $150 млн на улучшение продовольственной безопасности

CentralAsia (UZ) - Азиатский банк развития (АБР) одобрил заём в размере 150 млн. долларов США и грант в размере 3 млн. долларов США для содействия повышению продовольственной и водной безопасности в Узбекистане путем совершенствования управления земельными и водными ресурсами для лучшей производительности сельского хозяйства.

Проект «Управление водными ресурсами в бассейне Аральского моря с учетом адаптации к изменениям климата» обеспечит эффективное использование водных ресурсов путем модернизации отдельных ирригационных и дренажных систем и повышения потенциала страны для лучшего управления ими. АБР также будет администрировать грант в размере 300,000 долларов США из своего Фонда технологий высокого уровня.

По оценкам, 90% всех водных ресурсов, используемых в Узбекистане, идет на нужды сельского хозяйства, включая орошение пшеницы и хлопка, однако изменение климата влияет на водоснабжение. В рамках проекта будут созданы климатоустойчивые и усовершенствованные ирригационные системы в бассейнах рек Амударья и Зарафшан путем улучшения измерения воды и модернизации существующей ирригационной и дренажной инфраструктуры.

АБР также предоставит грант технического содействия в размере 850,000 долларов США для поддержки правительства в реализации ключевых элементов Стратегии управления водными ресурсами и развития сектора ирригации в Республике Узбекистан, таких как ключевые реформы в подсекторах водных ресурсов и ирригации посредством повышения потенциала.