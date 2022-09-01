экономика общество политика новости компаний происшествия спорт
Население недовольно, – Токаев о возможном роспуске правительства

CentralAsia (KZ) -  Выступая с ежегодным послание народу Казахстана, президент Касым-Жомарт Токаев раскритиковал правительство за медленную работу и предупредил конкретными кадровыми решениями.

Токаев напомнил о своем поручении до 2025 года улучшить не менее 95% местных дорог.

«Пусть правительство возьмет этот вопрос на прямой контроль. Необходимо выявить нарушения в дорожном строительстве. С этой работы надо выводить реальный результат. У нас до сих пор не хватает битума. Это позор для страны, которая добывает нефть в больших объемах. Правительство должно решить этот вопрос кардинально», - сказал Токаев.

Глава государства также высказался о ситуации с нехваткой горюче-смазочных материалов и дефиците сахара в стране.

«Нужно открыто признать, в работе правительства постоянные недостатки. То не хватает ГСМ, то не хватка сахара. Правительство по всем этим вопросами двигается очень медленно. Не может сделать твердое и уверенное решение. Население тоже недовольно этим положением. Конечно – это обоснованно. Если это будет продолжаться, будут приняты конкретные кадровые решения», – сказал Токаев.

За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia.
Коронавирус в Казахстане
Карта распространения
print
  • Чем известен единственный президент СССР Михаил Горбачев?
  • В России растет заболеваемость коронавирусом — 46,3 тыс. случаев за сутки
  • AБР выделит Узбекистану $150 млн на улучшение продовольственной безопасности


    • Яндекс.Метрика
    © CentralAsia 2007-2022.
    Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CentralAsia, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
    Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
    Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
    Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
    проспект Чынгыза Айтматова, 299/5

    canews@asia.com