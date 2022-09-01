Население недовольно, – Токаев о возможном роспуске правительства

CentralAsia (KZ) - Выступая с ежегодным послание народу Казахстана, президент Касым-Жомарт Токаев раскритиковал правительство за медленную работу и предупредил конкретными кадровыми решениями.

Токаев напомнил о своем поручении до 2025 года улучшить не менее 95% местных дорог.

«Пусть правительство возьмет этот вопрос на прямой контроль. Необходимо выявить нарушения в дорожном строительстве. С этой работы надо выводить реальный результат. У нас до сих пор не хватает битума. Это позор для страны, которая добывает нефть в больших объемах. Правительство должно решить этот вопрос кардинально», - сказал Токаев.

Глава государства также высказался о ситуации с нехваткой горюче-смазочных материалов и дефиците сахара в стране.

«Нужно открыто признать, в работе правительства постоянные недостатки. То не хватает ГСМ, то не хватка сахара. Правительство по всем этим вопросами двигается очень медленно. Не может сделать твердое и уверенное решение. Население тоже недовольно этим положением. Конечно – это обоснованно. Если это будет продолжаться, будут приняты конкретные кадровые решения», – сказал Токаев.

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