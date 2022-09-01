CentralAsia (KZ) - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев предложил провести досрочные президентские выборы в Казахстане осенью 2022 года и изменить срок действия президентских полномочий.

«Предлагаю провести внеочередные президентские выборы этой осенью. Для успешной реализации коренных и комплексных реформ на пути к созданию справедливого Казахстана необходим новый доверительный мандат народа. Для меня интересы государства превыше всего. Поэтому я готов сократить срок своих полномочий и пойти на внеочередные президентские выборы», - объявил Токаев.

Он заявил, что необходимо пересмотреть количество и продолжительность срока полномочий президента.

«Я рекомендую ограничить срок полномочий президента одним сроком в 7 лет. Но переизбрание запрещено», - уточнил президент.

Токаев подчеркнул, что все институциональные изменения, предусмотренные конституционной реформой, должны быть законодательно завершены до конца года.

«Они приведут к увеличению числа политических партий, усилению политической конкуренции, будут способствовать появлению новой волны народных избранников.

Представительные органы власти, избранные по старым образцам, должны регулярно обновляться, проходя внеочередной избирательный цикл», - уточнил глава Казахстана.

В июне 2019 года Касым-Жомарт Токаев был избран президентом Казахстана, набрав 70,96% голосов избирателей.

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