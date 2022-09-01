Жара в Италии привела к росту смертности на 29%

CentralAsia (CA) - Аномальная жара привела в Италии к росту смертности за июль на 29%. Об этом свидетельствуют данные ежедневной системы наблюдения за смертностью министерства здравоохранения Италии.

Исходя из этих данных, температуры более чем на два градуса выше среднего увеличивают смертность, особенно среди людей в возрасте старше 85 лет.

26 августа ученые из США сообщили, что сильная жара с опасными для людей температурами в течение этого столетия, скорее всего, будет наступать чаще в 3–10 раз, чем сейчас. По их словам, более часто аномально жарко будет в США, Западной Европе, Китае и Японии. При этом температура воздуха будет достигать +39,4 градуса Цельсия.

23 августа, пресс-служба Еврокомиссии заявила, что обрушившаяся на Европу этим летом аномальная жара привела к сильнейшей за последние 500 лет засухе.

9 августа испанцы, занимающиеся разведением скота, предупредили о риске повышения стоимости мяса из-за засухи, экстремальной жары и скачка цен на электроэнергию. Они отметили, что 80% предназначенных для кормления животных водоемов высохли вследствие сильной жары. Скот страдает от теплового стресса, что приводит к сокращению уровня производства молока и мяса.