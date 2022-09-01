Протесты в Казахстане: Токаев объявил амнистию участникам январских беспорядков

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CentralAsia (KZ) - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев объявил амнистию участникам январских беспорядков.

Во время ежегодного послания народу Казахстана он заявил, что сейчас казахстанцам, как никогда, важно единство.

«Те, кто участвовал в забастовке, и сотрудники силовых структур — наши граждане. Они надеются не только на то, что суд будет справедливым, но и на то, что общество будет снисходительным. Государство снизило наказание гражданам, участвовавшим в январском инциденте, но не совершившим тяжкого преступления. Некоторые из нарушивших закон осознали свою вину и раскаялись в своих прошлых поступках. Я думаю, что лучше относиться к ним с прощением. Поэтому я принял решение объявить единовременную амнистию участникам январских событий», - заявил глава Казахстана.

Он подчеркнул, что амнистия не коснется основных деятелей, причастных к организации беспорядков, а также обвиняемых в государственной измене и попытке насильственной смены власти.

Токаев подчеркнул, что стране важно строго пресекать любые открытые провокации и противоправные действия.

В начале января в Казахстане произошли массовые беспорядки, их участники нападали на полицейских и военных. Токаев заявил о попытке госпереворота и обратился за помощью к ОДКБ. К 7 января ситуацию удалось стабилизировать, 19 января по всей стране был снят режим ЧП. По данным властей, в результате этих событий погибли 238 человек, более 4,5 тыс. пострадали.

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