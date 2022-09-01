В России хадисы Аль-Бухари признали экстремистской литературой

CentralAsia (UZ) - Министерство юстиции России внесло один из шести основных суннитских сборников хадисов (преданий о словах и действиях пророка Мухаммада) «Сахих Аль-Бухари» в перечень экстремистских материалов.

Решение о признании сборника «Сахих Аль-Бухари» экстремистским было принято Лаишевским судом Татарстана в декабре 2021 года, а 5 июля текущего года его утвердил Верховный суд Татарстана. В список экстремистских материалов сборник внесли 29 августа, передает «Коммерсант».

«Сахих Аль-Бухари» составлен в IX веке исламским богословом Мухаммадом Аль-Бухари. Некоторые богословы считают этот сборник самой достоверной исламской книгой после Корана.

Мухаммад Аль-Бухари родился в 810 году в семьей выходцев из Персии. Став имамом, он часто становился жертвой смуты и заговоров. Из-за этого его четырежды изгоняли из Бухары. В четвертый раз покинув Бухару, он отправился к родственникам в кишлак Хартанг (близ Самарканда). Там имам и умер в 870 году в возрасте 60 лет.

После смерти сборник хадисов Аль-Бухари получил широкую известность среди суннитов.

В 1997 году власти независимого Узбекистана в преддверии 1225-летия (по лунному календарю) имама аль-Бухари решили возвести у могилы особо почитаемого религиозного деятеля новый мемориальный комплекс.

Его строительство было завершено к октябрю 1998 года. В настоящее время проводится реконструкция мемориального комплекса, а также возводится грандиозная мечеть, которая будет вмещать 8 тысяч человек. Реконструкция должна завершиться в 2023 году.