экономика общество политика новости компаний происшествия спорт
Эмомали Рахмон открыл новые корпуса Таджикского государственного медуниверситета

CentralAsia (TJ) -  Президент Эмомали Рахмон 1 сентября принял участие в церемонии открытия центрального и учебного корпусов Таджикского государственного медицинского университета имени Абуали ибни Сино.

Построенные учебные корпуса университета состоят из 10-этажного центрального здания и двух 4-этажных зданий по левой и правой сторонам, которые предназначены для деятельности администрации и учебы студентов.

В центре также установлена ​​машина скорой помощи, благодаря которой студенты учатся оказывать первую медицинскую помощь.

Таджикский государственный медицинский университет имени Абуали ибни Сино является одним из самых престижных высших учебных заведений страны и играет важную роль в подготовке квалифицированных специалистов в области здравоохранения.

Университет готовит специалистов по 5 специальностям – «лечебное дело», «педиатрия», «организация здравоохранения», «стоматология» и «фармацевтика».

За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia.
Коронавирус в Таджикистане
Карта распространения
print
  • Эмир Катара приедет в Казахстан
  • Посол США завершает свою трехлетнюю дипмиссию в Узбекистане
  • Школьников будут обслуживать 245 автобусов по всей столице Монголии


    • Яндекс.Метрика
    © CentralAsia 2007-2022.
    Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CentralAsia, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
    Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
    Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
    Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
    проспект Чынгыза Айтматова, 299/5

    canews@asia.com