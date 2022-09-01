Эмомали Рахмон открыл новые корпуса Таджикского государственного медуниверситета

- Таджикистан, общество
- 12:53, 01 сентября 2022
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CentralAsia (TJ) - Президент Эмомали Рахмон 1 сентября принял участие в церемонии открытия центрального и учебного корпусов Таджикского государственного медицинского университета имени Абуали ибни Сино.
Построенные учебные корпуса университета состоят из 10-этажного центрального здания и двух 4-этажных зданий по левой и правой сторонам, которые предназначены для деятельности администрации и учебы студентов.
В центре также установлена машина скорой помощи, благодаря которой студенты учатся оказывать первую медицинскую помощь.
Таджикский государственный медицинский университет имени Абуали ибни Сино является одним из самых престижных высших учебных заведений страны и играет важную роль в подготовке квалифицированных специалистов в области здравоохранения.
Университет готовит специалистов по 5 специальностям – «лечебное дело», «педиатрия», «организация здравоохранения», «стоматология» и «фармацевтика».