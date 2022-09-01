Эмомали Рахмон открыл новые корпуса Таджикского государственного медуниверситета

CentralAsia (TJ) - Президент Эмомали Рахмон 1 сентября принял участие в церемонии открытия центрального и учебного корпусов Таджикского государственного медицинского университета имени Абуали ибни Сино.

Построенные учебные корпуса университета состоят из 10-этажного центрального здания и двух 4-этажных зданий по левой и правой сторонам, которые предназначены для деятельности администрации и учебы студентов.

В центре также установлена ​​машина скорой помощи, благодаря которой студенты учатся оказывать первую медицинскую помощь.

Таджикский государственный медицинский университет имени Абуали ибни Сино является одним из самых престижных высших учебных заведений страны и играет важную роль в подготовке квалифицированных специалистов в области здравоохранения.

Университет готовит специалистов по 5 специальностям – «лечебное дело», «педиатрия», «организация здравоохранения», «стоматология» и «фармацевтика».

За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia

Коронавирус в Таджикистане

Карта распространения