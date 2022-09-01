В Москве объявили оранжевый уровень погодной опасности

CentralAsia (CA) - Гидрометцентр продлил оранжевый уровень погодной опасности в Москве из-за пожароопасности, следует из данных на сайте учреждения.

«Чрезвычайная пожарная опасность - 5 класс», - говорится в сообщении.

Предупреждение о пожарной опасности пятого класса в столице действует до конца 2 сентября. Кроме того, в Москве также объявили желтый уровень погодной опасности из-за порывов ветра до 15-20 м/с, предупреждение действует до 3 сентября.