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В Москве объявили оранжевый уровень погодной опасности

CentralAsia (CA) -  Гидрометцентр продлил оранжевый уровень погодной опасности в Москве из-за пожароопасности, следует из данных на сайте учреждения.

«Чрезвычайная пожарная опасность - 5 класс», - говорится в сообщении.

Предупреждение о пожарной опасности пятого класса в столице действует до конца 2 сентября. Кроме того, в Москве также объявили желтый уровень погодной опасности из-за порывов ветра до 15-20 м/с, предупреждение действует до 3 сентября.

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