Туркменистан намерен закупить в Беларуси альтернативу дорогой сельхозтехнике от John Deere и Case

CentralAsia (TM) - Предположительно в конце сентября – начале октября делегация Министерства сельского хозяйства, в которую также войдут по два специалиста (инженеры и механики) из велаятских подразделений «Туркменобахызмат», посетят холдинг «Гомсельмаш» в Беларуси, сообщает источник «Хроники Туркменистана».

Итоги уборки пшеницы этого сезона продемонстрировали плачевное состояние зерноуборочных комбайнов John Deere и Case. Расходы по обслуживанию и ремонту этих комбайнов возложены на Ассоциацию «Туркменобахызмат». Устаревшая система управления, плохая организация труда, низкий уровень квалификации большинства специалистов привели к тому, что Ассоциация оказалась неспособна на необходимом уровне содержать и эксплуатировать сельскохозяйственную технику.

Ранее сообщалось, что, в частности, во время сбора пшеницы в Лебапском велаяте в этом году к каждому комбайну John Deere и Case были приписаны по два комбайнера, которых обязали за свой счет проводить ремонт и обеспечивать работоспособность машин. Чтобы не испортить технику, комбайнеры обрезали пшеницу у самого колоса из-за чего терялась часть урожая.

Однако никто из Минсельхоза не осмелился признать необходимость реформ в управленческой сфере. Причиной всех бед признана дороговизна американской техники и запчастей.

В связи с этим решено искать альтернативу комбайнам John Deere и Case. По информации из Минсельхоза, производимые в Гомеле беларуские комбайны стоят почти вдвое дешевле.

Специалисты, которые поедут в Беларусь, должны узнать, смогут ли комбайны эффективно работать в климатических условиях Туркменистана и годятся ли они для уборки риса.

Расходы на поездку и 10-дневное пребывание в Гомеле представителей «Туркменобахызмат» из велаятов оплатят местные хякимлики. Минсельхоз выдаст командировочные только своим сотрудникам.

Региональное лебапское информационное издание Jeyhun news неоднократно сообщало о производстве на опытно-экспериментальном заводе в Туркменабате собственных деталей для ремонта сельскохозяйственной техники компаний John Deere, Claas и других. Производятся ли детали по лицензии соответствующих компаний, не уточняется.