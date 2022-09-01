Таджикистан направит $1,5 млн на техническую защиту государственных секретов

CentralAsia (TJ) - В целях усиления защиты государственных секретов правительство Таджикистана приняло специальную программу сроком до 2026 года и выделило на ее реализацию более 15 млн сомони (1,5 млн долларов).

Соответствующее постановление правительства опубликовано министерством юстиции Таджикистана 30 августа.

В пояснительной записке к документу говорится, что с развитием новых информационных технологий «доступ ряда зарубежных стран к государственным секретам существенно облегчился», в связи с чем Таджикистану необходимо усилить технические системы защиты секретной информации.

В записке также отмечается, что оборудование, инструменты и технологии Центра технической защиты информации Таджикистана, которые были закуплены ещё в 2004 году, устарели и нуждаются в модернизации.

Развитие цифровых технологий в этом документе названо вызовом или угрозой для защиты секретной информации, что и заставило Таджикистан разработать такую программу.

В соответствии со специальной программой, правительство намерено поставить новейшее оборудование и новые информационные технологии. Страна запускает эту программу в то время как ещё в 2015 году иранский миллиардер Бабак Занджани, задержанный в Тегеране, заявил в суде, что в Таджикистане есть мощные устройства для прослушивания телефонных разговоров и что их использует местная милиция.

На реализацию программы выделено более 15 млн сомони, что эквивалентно 1,5 млн долларов США. В программе указано, что наряду с техническими мерами в целях защиты государственных секретов в эту программу входит также проведение круглых столов с участием журналистов и работников СМИ. При этом в программе указано, что данные круглые столы с участием журналистов будут проводиться в целях недопущения возможного обнародования государственных секретов в СМИ.

Таджикистан занимает 152 место среди 180 стран в новом рейтинге свободы СМИ в мире. Как утверждают составители рейтинга, Таджикистан входит в число стран со сложной ситуацией в сфере свободы прессы.

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