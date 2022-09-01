В Казахстане выборы в мажилис и маслихаты пройдут в 2023 году

CentralAsia (KZ) - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил, что выборы в мажилис и маслихаты пройдут в первой половине 2023 года.

«В этом году состоятся выборы президента, а в следующем году - выборы депутатов Мажилиса и маслихатов. А затем будет сформировано правительство», - сказал Токаев, озвучивая послание народу Казахстана.

По словам Токаева, с 2023 года будет осуществлена перезагрузка и обновление всех основных политических институтов президента, парламента и правительства.

«Мы строим справедливый Казахстан с открытой конкуренцией и равными возможностями для каждого. Принципиально важно осуществлять масштабные политические преобразования в режиме транспарентности, честности и взаимного доверия. Публичное обнародование сроков и последовательности нового электорального цикла отвечает принципам открытости в принятии решений. Все эти шаги поэтапно наполняют реальным содержанием нашу главную формулу «Сильный президент - влиятельный парламент - подотчетное правительство», - сказал президент.

Токаев выступает с посланием на совместном заседании обеих палат парламента. Ожидается, что основная часть послания будет посвящена социально-экономическому развитию страны.

В прошлый раз с посланием президент страны выступал в марте 2022 года. Тогда Касым-Жомарт Токаев представил новую программу политических реформ и ряда социально-экономических мер.

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