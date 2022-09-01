Глава совета директоров «Лукойла» выпал из окна больницы и погиб, - СМИ

CentralAsia (CA) - Председатель совета директоров нефтяной компании «Лукойл» Равиль Маганов погиб, выпав из окна Центральной клинической больницы в Москве. Об этом сообщили российские СМИ.

В ЦКБ подтвердили смерть Маганова изданию РБК, не уточнив, что именно произошло.

По данным РЕН ТВ, 67-летний топ-менеджер компании проходил лечение в отделении на шестом этаже. Как пишет телеграм-канал Mash, Маганов лежал в отделении терапии с проблемами сердца. Кроме того, ранее ему диагностировали депрессию.

По предварительной версии, смерть наступила от травм, полученных в результате падения, рассказал источник РБК. В качестве одной из версий произошедшего рассматривается самоубийство. Собеседник издания уточнил, что на месте работают сотрудники полиции и следователи СК, они опрашивают дежурную смену работников больницы и пациентов.

Равиль Маганов входил в состав совета директоров «Лукойла» с 1993 года. С 2006 года он занимал пост первого исполнительного вице-президента компании и курировал блок разведки и добычи, а в 2020 возглавил совет директоров. Маганов также является автором названия компании.