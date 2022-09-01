В Казахстане откажутся от статуса председателя суда, — Токаев

CentralAsia (KZ) - Ежегодное послание президента Касым-Жомарта Токаева 1 сентября обернулось новыми красками для экономического и политического секторов Казахстана. Отдельная часть послания направлена на реформирование правоохранительной и судебной системы.

Президент уделил внимание коррумпированности служителей Фемиды, в связи с чем объявил о необходимости срочного обновления состава судей. Поручено приравнять статус всех судей, избавившись от понятия «председатель суда».

«Судьи должны быть квалифицированными, объективными и свободными от коррупции. Считаю необходимым уравнять статус всех судей. Они не должны зависеть от своих вышестоящих коллег. Рекомендую внедрить процедуру, при которой судьи сами будут выбирать кандидатов на должность председателя суда и председателя судебной коллеги. Необходимо внедрить новый метод избрания судей Верховного суда путём выборов. Кандидатуры будут выдвигаться президентом в сенат на альтернативной основе. В эту сферу следует привлечь сильных юристов», — заявил Касым-Жомарт Токаев.

Токаев отметил, что государству следует сокращать своё участие в судебных процессах, крайнюю точку правительство может ставить только в спорах между министерствами.

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