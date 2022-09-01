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В России растет заболеваемость коронавирусом — 49,7 тыс. случаев за сутки

CentralAsia (CA) -  В России за последние сутки выявили более 49 761 новый случай заражения коронавирусом. Об этом 1 сентября передает оперативный штаб. Это максимум с марта, когда за сутки выявили 44 989 заболевших.

Общее число инфицированных с начала пандемии достигло 19 578 730.

Днем ранее число выявленных случаев составило 46 321.

Больше всего случаев заражения зарегистрировали в Москве (7242), в Петербурге (3152) и Московской области (2641). Меньше всего — в Ненецком округе (17 случаев), в Чукотском округе (26 случаев).

За минувшие 24 часа число госпитализаций составило 4128. За этот же период 38 940 человек выздоровели и были выписаны из больниц. Общий показатель выздоровлений достиг 18 635 574.

За сутки умерли 95 пациентов с COVID-19. За все время пандемии в стране скончались 384 441 человек.

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