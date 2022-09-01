США призвали Украину к «сужению» географии и целей наступления на юге, - CNN

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CentralAsia (CA) - В ходе подготовки к нынешнему украинскому контрнаступлению США призвали Киев ограничить операцию как по целям, так и по географии, чтобы избежать чрезмерного затягивания и увязания на нескольких фронтах, сообщают CNN многочисленные американские и западные официальные лица, а также украинские источники.

По словам источников, эти обсуждения включали в себя участие в «военных играх» с Киевом — аналитических учениях, которые были призваны помочь украинским силам понять, какие уровни сил им необходимо собрать, чтобы добиться успеха в различных сценариях.

Первоначально украинцы рассматривали возможность более широкого контрнаступления, но в последние недели сузили свою миссию на юге, в Херсонской области, заявили представители США и Украины.

Представитель Пентагона «Бриг» генерал Пэт Райдер сказал CNN, что «Соединенные Штаты ведут рутинный диалог между военными на нескольких уровнях с Украиной. Мы не будем комментировать особенности этих столкновений. Вообще говоря, мы предоставляем украинцам информацию, чтобы помочь им лучше понять угрозы, с которыми они сталкиваются, и защищают свою страну от российской агрессии. В конечном счете, украинцы самостоятельно принимают окончательные решения для своих операций».

Официальные лица говорят, что, по их мнению, в настоящее время наблюдается усиление паритета между украинскими и российскими военными. Но западные официальные лица не решаются назвать зарождающуюся украинскую операцию, которая, по-видимому, началась в понедельник в южной Херсонской области, настоящим «контрнаступлением».

Вопрос о том, насколько успешно Украина сможет вернуть утраченные территории, остается открытым, сообщают CNN источники, знакомые с последними разведданными. Украинские официальные лица уже заявили, что это наступление, скорее всего, будет медленной операцией, поскольку приближается суровая зимняя погода, а затем ранняя весенняя распутица, что может привести к паузе в боевых действиях.

Тем не менее, среди американских и западных советников Украины есть отчетливое ощущение, что украинские военные находятся в гораздо более равных условиях с Россией, чем предполагалось даже всего несколько месяцев назад, сообщили CNN несколько официальных лиц. Россия по-прежнему сохраняет превосходство в общей численности личного состава и массированной артиллерии. Но украинские возможности, подкрепленные современным западным вооружением и подготовкой, закрыли важный пробел, в частности высокомобильные артиллерийские ракетные системы, или HIMARS, которые Украина в последние месяцы использовала для атак в тылу России, сказали CNN официальные лица.

«Это показывает вам, на что способна постоянная подготовка и обеспечение вооружением, когда силы обладают высокой мотивацией и способны выполнять свои задачи», — сказал CNN высокопоставленный представитель НАТО.

Другой американский военный источник выразился более прямо: Украина компенсировала преимущество России в объеме огня своей «компетенцией».

Растущий импульс

Украина в течение нескольких месяцев публично сигнализировала о своем намерении начать крупное контрнаступление, чтобы вернуть территории, утраченные Россией в ходе шестимесячной «войны». И еще до понедельника, когда украинские силы начали усиливать ракетно-артиллерийский обстрел линии фронта на юге Украины, Киев активно мешал российским усилиям по пополнению запасов и командованию в регионе.

В течение нескольких недель Украина использовала смесь сторонников партизан, дальнобойного огня и сил специальных операций для проведения серии атак далеко за российскими линиями, в том числе в Крыму, нацеленных на логистические и командно-диспетчерские центры в рамках подготовки к операции на южное наступление.

«Я не думаю, что пока возможно подтвердить масштабы украинских наступлений, но они, безусловно, повлияли на способность России двигаться на север и юг через [реку Днепр] своими атаками на мосты», — заявил высокопоставленный представитель НАТО в среду. «А что касается будущих перспектив, я бы отметил, что Украина гораздо ближе к паритету численности войск в Херсоне, чем это было в последние недели» в восточных провинциях страны, где боевые действия продолжаются уже несколько месяцев.

По словам одного чиновника, атаки в Крыму были особенно умной стратегией, потому что Россия использует полуостров в качестве стартовой площадки для своих операций на юге Украины.

Координатор по связям с общественностью Совета национальной безопасности США Джон Кирби заявил, что Россия также была вынуждена отводить ресурсы с востока «просто из-за сообщений о том, что украинцы могут больше атаковать на юге».

«И поэтому им пришлось истощить определенные подразделения… в определенных районах на востоке Донбасса, чтобы отреагировать на то, что они явно считали надвигающейся угрозой контрнаступления», — сказал Кирби.

Более узкая миссия

Источники в США и Украине сообщают CNN, что более ранние планы украинской операции изначально были более широкими и включали более амбициозные усилия по возвращению других территорий, утраченных в результате российского вторжения за последние шесть месяцев, включая юго-восточный город Запорожье.

Но к понедельнику украинские официальные лица, казалось, сосредоточились на том, чтобы вернуть себе Херсонскую область.

Представитель администрации сообщил CNN, что в последние месяцы Украина просила у США оружие, специально подходящее для их запланированного южного контрнаступления. По словам чиновника, США выполнили многие из этих запросов, включая дополнительные боеприпасы, артиллерию и дротики, в ходе нескольких президентских пакетов помощи, предоставленных Украине за последние два месяца.

Учения по планированию также помогли Соединенным Штатам лучше понять, какое оборудование, боеприпасы или разведывательные данные они могут предложить, которые будут наиболее полезны для Украины. В ходе «войны» США регулярно предоставляли Украине военные советы и разведывательные данные, а также оборудование и вооружение на миллиарды долларов.

«Медленная операция по измельчению врага»

Официальные лица говорят, что Украина теперь выглядит более сбалансированной с российскими силами не только из-за передового западного вооружения, которое Украина эффективно использует, но и потому, что украинцы по-прежнему имеют преимущество с точки зрения морального духа, сплоченности подразделений, тактической проницательности и превосходства, умением импровизировать на лету.

У них есть еще одно преимущество, заявили два чиновника: население, которое в значительной степени потрясено российской «оккупацией» и готово участвовать в партизанских атаках, чтобы изгнать их, например, убийства и саботаж в тылу «врага».

Тем не менее, несмотря на более оптимистичную оценку боевых возможностей Украины, официальные лица США не делают никаких ставок на то, что Украина успешно отвоюет Херсон — пока.

«Я не уверен, что это будет крупное, массированное контрнаступление, которого могут ждать люди, — возможно, будет задействовано меньшее количество сил», — предупредил военный источник в США. По словам источника, многое будет зависеть от того, насколько хорошо Россия сможет защитить вновь захваченные территории, чего от нее еще не требовалось в течение последних шести месяцев.

Советник президента Украины Алексей Арестович также предупредил, что наступление будет «медленной операцией по уничтожению противника».

«Этот процесс будет не очень быстрым, — сказал Арестович в заявлении, размещенном в его Telegram-аккаунте поздно вечером в понедельник, — но завершится установкой украинского флага по всем населенным пунктам Украины».