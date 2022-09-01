На большей части Казахстана ожидается жара в сентябре

CentralAsia (KZ) - Жара ожидается на большей части Казахстана в сентябре, сообщает РГП «Казгидромет».

«Начнется первый месяц осени по-летнему с жаркой и сухой погоды на большей части территории Казахстана, лишь на крайнем северо-западе страны пройдут кратковременные дожди с грозами, в отдельных районах с порывистым ветром. Такое начало осени будет обусловлено выносом теплых воздушных масс из районов Средиземного моря и территории Ирана», - говорится в сообщении.

В южной половине республики в дневные часы столбики термометров будут достигать отметки +35+40, в северной половине +28+35.

В середине первой декады в западных регионах, затем на северо-западе, севере, в центре республики, а к концу декады на востоке и юге страны пройдут дожди с грозами, градом, шквалистым ветром с порывами до 15-28 м/с.

Температура воздуха во второй половине первой декады месяца опуститься на западе, севере, северо-западе, в центре и на востоке ночью до +3+12, днем до +10+20. В северных регионах в ночные часы на поверхности почвы не исключены заморозки до 2.

На юге, юго-востоке спад жары ожидается в конце первой и в начале второй декады сентября: ночью до +10+17, днем до +23+28.

Во второй и третьей декадах месяца основной фон температуры воздуха в северной половине Казахстана будет колебаться ночью от +5+13 до +1+6, днем от +20+28 до +10+15, в отдельные дни в ночные и утренние часы ожидаются заморозки до 2.

В южных регионах понижение температурного фона ожидается во второй половине месяца ночью от +15+23 до +3+10, в горных районах до заморозков 1, днем от +28+33 до +18+23.

С понижением температурного фона прогнозируется неустойчивый характер погоды, что будет обусловлено обострением фронтальных разделов и резкой сменой погодных условий.

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