В честь независимости Узбекистана флаг страны подняли на высшей точке Японии

CentralAsia (UZ) - В честь 31-й годовщины независимости Узбекистана, отмечаемый 1 сентября, альпинист Хобил Юсупов поднял государственный флаг республики на вершину горы Фудзи в Японии, сообщает ИА «Дунё».

Хобил Юсупов отметил, что ему приятно поздравить народ с Днем независимости от имени всех наших соотечественников в Японии, а также представить флаг нашей страны, развевающийся на вершине горы Фудзи.

«Мы глубоко понимаем, какое великое благословение — независимость», — сказал он.

Высота горы Фудзи 3776 метров, она занимает особое место в культурной и религиозной жизни Японии, также упоминается как символ этой страны. Гора включена в список Всемирного природного наследия ЮНЕСКО.