экономика общество политика новости компаний происшествия спорт
В честь независимости Узбекистана флаг страны подняли на высшей точке Японии

CentralAsia (UZ) -  В честь 31-й годовщины независимости Узбекистана, отмечаемый 1 сентября, альпинист Хобил Юсупов поднял государственный флаг республики на вершину горы Фудзи в Японии, сообщает ИА «Дунё».

Хобил Юсупов отметил, что ему приятно поздравить народ с Днем независимости от имени всех наших соотечественников в Японии, а также представить флаг нашей страны, развевающийся на вершине горы Фудзи.

«Мы глубоко понимаем, какое великое благословение — независимость», — сказал он.

Высота горы Фудзи 3776 метров, она занимает особое место в культурной и религиозной жизни Японии, также упоминается как символ этой страны. Гора включена в список Всемирного природного наследия ЮНЕСКО.

За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia.
print
  • В Ташкенте прошли праздничные мероприятия к 31-й годовщине независимости (фото)
  • Число случаев COVID в мире превысило 602,2 млн
  • В мире выявлено более 50 тыс. случаев оспы обезьян


    • Яндекс.Метрика
    © CentralAsia 2007-2022.
    Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CentralAsia, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
    Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
    Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
    Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
    проспект Чынгыза Айтматова, 299/5

    canews@asia.com