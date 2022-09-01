Войска РФ пытаются восстановить логистику на юге и наступают под Бахмутом и Авдеевкой, — Генштаб ВС Украины

CentralAsia (CA) - Российские войска пытаются вести наступательные бои в районах населенных пунктов Веселая Долина и Зайцево, активные боевые действия сосредоточены на Бахмутском и Авдеевском направлениях, войска РФ продолжают наносить авиационные и ракетные удары по военным и гражданским объектам Украины.

Об этом говорится в новой сводке Генштаба ВС Украины на 1 сентября.

Кодема, где назревало опасное положение, со вчерашнего вечера из сводок пропала.

Под Авдеевкой ВСУ отбили наступление войск РФ в районе села Водяное, сообщает Генштаб.

По югу снова ничего не говорится о контрнаступлении ВСУ. Но упоминается, что российские войска пытаются восстановить там свою логистику (то есть по ней наносятся удары ВСУ).

На Северском направлении российские войска продолжают удерживать отдельные подразделения в приграничных районах Брянской и Курской областей. «Россияне из ствольной артиллерии обстреляли гражданскую и военную инфраструктуру в районах населенных пунктов Каменская Слобода и Железный Мост Черниговской области», - говорится в сообщении.

На Харьковском направлении российские войска из танков, боевых машин, ствольной и реактивной артиллерии обстреляли позиции украинских войск и гражданской инфраструктуры в районах населенных пунктов Кленово, Дементиевка, Русские Тишки, Большие Проходы, Петровка, Победа, Байрак, Шевеловка. Продолжают ведение воздушной разведки с использованием беспилотников.

На Славянском направлении российские войска из танков, ствольной артиллерии и реактивных систем залпового огня били по районам населенных пунктов Краснополье, Вернополье, Грушуваха. Вел воздушную разведку с применением БПЛА.

На Донецком направлении россияне продолжают ведение активных боевых действий, сосредотачивая основные усилия на Бахмутском и Авдеевском направлениях. Войска РФ оказывают огневое воздействие и пытаются улучшить тактическое положение, активно ведут воздушную разведку.

На Краматорском направлении российские войска из ствольной и реактивной артиллерии стрелял в районах населенных пунктов Райгородок, Берестово, Раздолевка, Татьяновка, Малая Пискуновка, Верхнекаменское, Ивано-Дарьевка, Северск.

На Бахмутском направлении россияне обстреляли военную и гражданскую инфраструктуру в районах населенных пунктов Бахмутское, Соледар, Яковлевка, Майорск, Дилиевка. Подразделения войск РФ пытались вести наступательные бои в районах населенных пунктов Веселая Долина, Зайцево.

На Авдеевском направлении войска РФ из ствольной, реактивной артиллерии, танков стреляли в районах населенных пунктов Опытное, Первомайское, Нью-Йорк. Нанесли авиационные удары по районам населенных пунктов Времовка, Нескучное, Александрополь.

На Новопавловском направлении российские войска обстреливали позиции украинских войск из танков, ствольной артиллерии и реактивных систем залпового огня в районе населенного пункта Золотая Нива. Нанес авиационный удар в районе населенного пункта Марьинка. Вел наступательный бой в районе населенного пункта Водяное, успеха не имел.

На Запорожском направлении войска РФ обстреливали позиции защитников Украины из ствольной и реактивной артиллерии и танков в районах населенных пунктов Новополь, Ольговское, Гуляйполе, Новоданиловка, Новояковлевка, Дорожнянка, Зеленое Поле, Чаривне, Белогорье.

На Южнобужском направлении основные усилия войска РФ сосредотачивает на удерживании занимаемых позиций и принимает меры по восполнению потерь. «Россияне стреляли из танков, ствольной и реактивной артиллерии вдоль линии столкновения. Обстреляли объекты гражданской и военной инфраструктуры в районах населенных пунктов Степная Долина, Новониколаевка, Степное, Партизанское, Андреевка, Мирное, Прибужское, Николаевка, Заря, Луч, Ивановка, Княжевка. В целях ведения воздушной разведки активно применяли БпЛА на указанном направлении».

На Волынском и Полесском направлениях обстановка остается без изменений. Подразделения вооруженных сил Беларуси продолжают усиленно охранять участки белорусско-украинской границы в Брестской и Гомельской областях. Сохраняться угроза нанесения россиянам ракетных и авиационных ударов с территории Беларуси.

Корабельная группировка войск РФ продолжают сосредотачивать усилия на ведении разведки и блокировании гражданского судоходства в северо-западной части Черного моря.