«В Казахстане начнется новая политическая эпоха». Токаев предложил лишить будущих глав республики права на переизбрание, - «Ъ»

Касым-Жомарт Токаев

CentralAsia (KZ) - На постсоветском пространстве появится первое государство, в котором президент не может оставаться у власти более одного срока. Это следует из сегодняшнего обращения президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева к народу, которое он зачитал на открытии очередной парламентской сессии. Более того, Токаев заявил, что готов сложить свои полномочия и пойти на досрочные президентские выборы, который состоятся уже осенью, пишет «КоммерсантЪ».

Послание президента Токаева к народу, которое он произнес утром 1 сентября, содержало в себе поистине революционные новости. Выступая перед парламентариями, глава государства заявил, что уже осенью в стране должны пройти досрочные президентские выборы, которые раньше никто не анонсировал.

Но самый важный тезис: президентские полномочия должны быть ограничены лишь одним семилетним сроком.

«Ъ» напоминает, что 41-я статья конституции Казахстана гласит, что президент избирается сроком на пять лет, а 42-я — что «одно и то же лицо не может быть избрано президентом Республики более двух раз подряд».

Долго рассказывая об экономической политике, транзите, инвестициях и социальной сфере, президент Казахстана оставил главную новость на самый конец. «Как вы знаете, очередные выборы президента должны состояться в 2024 году, а парламента — в 2025 году,— начал он.— Считаю необходимым приступить к комплексной перезагрузке ключевых государственных институтов в соответствии с новой стратегией. Это позволит нам активизировать совместную работу во имя благополучия каждого гражданина и процветания всей страны. Политическая традиция, когда власть держала свои планы в секрете от общества, должна уйти в прошлое. Поэтому сегодня я намерен всенародно представить график будущих избирательных кампаний».

Затем Токаев рассказал, о каких именно кампаниях идет речь. «Я готов пойти на досрочные президентские выборы, даже несмотря на сокращение собственного срока полномочий,— сказал он.— Кроме того, после долгих размышлений я пришел к выводу, что назрела необходимость пересмотра количества и длительности сроков полномочий президента. Предлагаю установить ограничение мандата президента в один срок продолжительностью семь лет без права переизбрания».

По словам Касым-Жомарта Токаева, этот срок достаточен «для реализации любой амбициозной программы», а ограничение единоличной власти одним сроком «обеспечит максимальную нацеленность главы государства на решение стратегических задач общенационального развития».

Сегодня на постсоветском пространстве нет ни одной страны, где президент (или премьер-министр в случае с Арменией) не мог бы оставаться у власти дольше одного срока. Переизбрание допускается даже в самых западных странах региона — Молдавии, Латвии, Литве и Эстонии.

Что же касается непосредственных соседей Казахстана, то прямо сейчас, например, идет подготовка к обнулению первых двух президентских сроков президента Узбекистана Шавката Мирзиёева. После того как в стране пройдет референдум о поправках в конституцию, он снова сможет избираться — де-факто в третий и даже в четвертый раз.

«Ъ» напоминает, что референдум о поправках в конституцию под лозунгами все того же обновления государственных институтов прошел лишь в июне, и статьи о президентских сроках не затрагивались. Впрочем, изменить текст двух необходимых статей, 41-й и 42-й, можно и куда проще — если соответствующий законопроект утвердят обе палаты парламента не менее чем двумя третями голосов. Успех такого голосования практически не вызывает сомнений. Как дал понять Касым-Жомарт Токаев, он намерен пойти именно таким путем. «После выборов я вынесу инициативу, ограничивающую полномочия президента одним сроком, на рассмотрение парламента. В случае ее принятия в Казахстане начнется новая политическая эпоха»,— сказал он.

Стоит отметить, что если поправки в конституцию будут внесены уже после досрочных президентских выборов, то сами выборы и следующий за ними президентский срок, вероятнее всего, будет регламентироваться старыми нормами — то есть их победитель будет оставаться у власти не семь, а все же пять лет.

Эксперт по Центральной Азии Аркадий Дубнов заявил «Ъ», что ограничение президентской власти одним сроком – это вызов всему постсоветскому пространству, так как идет вразрез с традициями, установленными в регионе.

«Идя на этот шаг, Токаев серьезно рискует, но он вынужден так поступить, чтобы укрепить самостоятельную легитимность, окончательно избавившись от имиджа наследника Нурсултана Назарбаева (первого президента Казахстана). Этот шаг отчасти популистский. И если предположение о том, что поправки начнут действовать только со следующего президентского срока, подтвердится, Токаеву придется доказывать, что он готовит новый семилетний срок не для себя — а для нового лидера Казахстана. Впрочем, через пять лет Токаеву будет уже 74 и вероятно, что он сам не захочет переизбираться, тем более на семь лет», - сказал он.

Истинная цель Касым-Жомарта Токаева, как заявила в беседе с «Ъ» директор Информационно-аналитического центра (ИАЦ) МГУ и эксперт по Центральной Азии Дарья Чижова,— это «возможность еще раз зафиксировать общественную поддержку и взять разбег на более долгий срок», так как «очевидно, что до 2024 года он не успеет реализовать и половину реформ, анонсированных после январских событий (беспорядков в Алматы и ряде других городов)».

Установление нормы, утверждающей, что лидер государства должен меняться каждые семь лет, заставляет заранее присматриваться к другим политикам, которые теоретически могут стать преемниками.

Но сейчас, по мнению Чижовой, такие размышления бесперспективны. «Политическая культура Казахстана развивается, но фактически в стране долгое время не существовало альтернативы политическому лидеру. Если говорить прямо, то у Токаева нет альтернативы и сейчас. Поэтому, на мой взгляд, надо смотреть на то, каким образом пройдут очередные парламентские выборы. Это покажет, насколько вероятно появление новых лидеров»,— считает Дарья Чижова.

На это намекнул и сам Касым-Жомарт Токаев. «В рамках политической модернизации в нашей стране центральное место занимает развитие парламентаризма,— заявил он, закончив перечислять новости относительно президентской власти.— Обновленная конституция задает совершенно новые стандарты политической системы с честными и открытыми правилами игры. Процедуры регистрации политических партий уже значительно упрощены. В целом все институциональные изменения, предусмотренные конституционной реформой, необходимо законодательно завершить уже до конца года. Они приведут к увеличению количества политических партий, усилят политическую конкуренцию, будут способствовать появлению новой волны народных избранников». Выборы в парламент, как отметил Токаев, тоже будут досрочными и пройдут не в 2025 году, а в 2023 году.

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