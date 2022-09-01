Владимир Путин поздравил Шавката Мирзиеева с Днем независимости Узбекистана

CentralAsia (UZ) - Президент РФ Владимир Путин в поздравлении президенту Узбекистана Шавкату Мирзиееву с Днем независимости республики отметил динамичное развитие отношений между двумя странами в духе стратегического партнерства и союзничества, телеграмма опубликована на сайте Кремля.

«Отношения между нашими государствами динамично развиваются в духе стратегического партнерства и союзничества. Убежден, что совместными усилиями мы обеспечим дальнейшее наращивание всего комплекса взаимовыгодных двусторонних связей», - говорится в тексте телеграммы.

Путин подчеркнул, что Узбекистан добился общепризнанных успехов в экономической и социальной области, а также по праву пользуется высоким авторитетом на мировой арене. В завершение поздравления президент пожелал Мирзиееву здоровья и успехов, а жителям Узбекистана - счастья и благополучия.

1 сентября отмечается 31-ая годовщина со дня установления независимости Узбекистана.