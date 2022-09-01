экономика общество политика новости компаний происшествия спорт
Владимир Путин поздравил Шавката Мирзиеева с Днем независимости Узбекистана

CentralAsia (UZ) -  Президент РФ Владимир Путин в поздравлении президенту Узбекистана Шавкату Мирзиееву с Днем независимости республики отметил динамичное развитие отношений между двумя странами в духе стратегического партнерства и союзничества, телеграмма опубликована на сайте Кремля.

«Отношения между нашими государствами динамично развиваются в духе стратегического партнерства и союзничества. Убежден, что совместными усилиями мы обеспечим дальнейшее наращивание всего комплекса взаимовыгодных двусторонних связей», - говорится в тексте телеграммы.

Путин подчеркнул, что Узбекистан добился общепризнанных успехов в экономической и социальной области, а также по праву пользуется высоким авторитетом на мировой арене. В завершение поздравления президент пожелал Мирзиееву здоровья и успехов, а жителям Узбекистана - счастья и благополучия.

1 сентября отмечается 31-ая годовщина со дня установления независимости Узбекистана.

За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia.
print
  • США в ближайшие дни расширят военную помощь Украине
  • Эмир Катара приедет в Казахстан
  • Токаев предложил провести досрочные президентские выборы в Казахстане


    • Яндекс.Метрика
    © CentralAsia 2007-2022.
    Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CentralAsia, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
    Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
    Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
    Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
    проспект Чынгыза Айтматова, 299/5

    canews@asia.com