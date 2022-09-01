Путин простился с Горбачевым. Видео

CentralAsia (CA) - Президент России Владимир простился с генеральным секретарем ЦК КПСС и единственным президентом СССР Михаилом Горбачевым. Он возложил цветы к гробу советского политика в Центральной клинической больнице. Об этом заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Он уточнил, что Путин заехал в ЦКБ перед поездкой в Калининград. Из-за плотного рабочего графика глава государства не сможет присутствовать на похоронах Горбачева, которые пройдут 3 сентября.

«Поэтому он принял решение обязательно это сделать сегодня», - заключил пресс-секретарь.

Говоря о статусе похорон экс-президента, Песков заявил, что в них будут элементы госпохорон, в частности почетный караул. «Там будут элементы государственных похорон, в том плане что будет почетный караул, будет прощание организовано», — сказал он. Кроме того, государство окажет помощь в их организации.

Прощание с Михаилом Горбачевым состоится в субботу, 3 сентября. Оно пройдет в Колонном зале Дома союзов. Политика похоронят на Новодевичьем кладбище рядом с женой Раисой, которая умерла в 1999 году.

Михаил Горбачев умер вечером 30 августа в Москве, ему был 91 год. В Центральной клинической больнице уточнили, что он скончался после тяжелой и продолжительной болезни. В последнее время Горбачев страдал от заболевания почек, об этом говорили в начале лета в «Горбачев-фонде». Там сообщали, что политик последние несколько лет проходит гемодиализ.