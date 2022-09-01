Президент Туркменистана поздравил главу Словакии с Днём Конституции

CentralAsia (TM) - Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов направил искренние поздравления и наилучшие пожелания президенту Словацкой Республики госпоже Зузане Чапутовой по случаю отмечаемого сегодня национального праздника страны – 30-летнего юбилея Дня Конституции этой страны, сообщает газета «Нейтральный Туркменистан».

Глава Туркменистана адресовал президенту Зузане Чапутовой пожелания крепкого здоровья и счастья, а всему народу Словацкой Республики – мира, прогресса и процветания.

В Словакии 1 сентября ежегодно отмечается День Конституции. Этот праздник в стране установлен в честь годовщины принятия Конституции Словацкой Республики в 1992 году в Братиславе. Конституция вступила в силу в том же году, её принятие предшествовало провозглашению независимости Словакии после распада Чехословакии.