Лукашенко назвал невозможным поражение России в «спецоперации» в Украине

Александр Лукашенко

CentralAsia (CA) - Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Россия не может потерпеть поражение в специальной военной операции на Украине, подтвердив ее поддержку Минском.

Выступая на открытом уроке во Дворце республики в Минске, он отметил, что Россию называют агрессором, и «Белоруссию заодно». Однако, продолжил он, если бы не началась специальная операция, то по Белорусии, прежде всего, был бы нанесен ракетный удар.

«Я об этом много говорил. Я показывал, где у юга Беларуси были установлены четыре комплекса этого оружия, которые готовы были нанести удар по югу нашей страны. Отчасти, потому что там еще находились не выведенные после учений российские войска, да и нас надо было втянуть в эту войну. Но за 30 минут до объявления - это уже могу сказать - специальной военной операции президентом России мы подавили эти точки. Россияне - молодцы. Вовремя увидели приготовленные для нападения на территорию Беларуси», - заявил Лукашенко.

«Не украинцы к этому (нападению) готовились. К этому готовились там, на Западе, в США. И они будут додавливать эту ситуацию. Они будут делать все для того, чтобы на колени поставить Россию. А Россия не может встать на колени», - добавил Лукашенко.