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Главы таможенных служб Туркменистана и Ирана посетили пункты пропуска на общей границе

CentralAsia (TM) -  На туркмено-иранской границе в пунктах пропуска «Артык» (Туркменистан) - «Лотфабад» (Иран) 31 августа состоялась рабочая встреча руководителей таможенных служб Туркменистана и Ирана. Об этом сообщает Государственная таможенная служба Туркменистана.

Председатель Государственной таможенной службы Туркменистана Максат Худайкулыев и президент Таможенной администрации Ирана Алиреза Могадаси совместно посетили пункты пропуска «Артык» и «Лотфабад» и ознакомились с их деятельностью. Об этом сообщил «Туркменпортал».

Во время посещения таможенного пункта «Артык» иранской делегации была представлена инфраструктура поста, которая включает в себя современную материально-техническую базу, рентген аппаратуру, терминалы по дезинфекции грузов, комнаты для служебных собак.

Также иранские гости ознакомились с видеороликами на персидском языке о деятельности таможенных органов Туркменистана.

В ходе встречи обсуждались вопросы реализации недавно подписанных Технических условий по обмену таможенными данными, налаживание обмена о таможенной стоимости товаров взаимной торговли, инвентаризация договорно-правовой базы служб, а также были определены следующие шаги по дальнейшему расширению двустороннего сотрудничества.

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