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Заболеваемость COVID-19 за неделю упала во всех регионах мира
Иллюстративное фото
Иллюстративное фото

CentralAsia (CA) -  Заболеваемость коронавирусом COVID-19 в мире за неделю упала на 16%, смертность - на 13%, говорится в еженедельном эпидемиологическом бюллетене Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).

В период с 22 по 28 августа заболеваемость коронавирусом упала во всех регионах мира. Наибольшее снижение числа заражений наблюдалось в Восточном Средиземноморье (на 37%) и в Европе (на 20%).

Всего за неделю по всему миру было выявлено более 4,5 млн новых случаев заболевания COVID-19.

Количество смертей от коронавируса упало во всех регионах, кроме Юго-Восточной Азии и региона западной части Тихого океана, там смертность увеличилась на 15% и 3% соответственно. Наибольшее снижение числа летальных исходов зафиксировали в Африке (на 64%), Восточном Средиземноморье (на 35%) и в Европе (на 30%).

В общей сложности за неделю зафиксировано 13,5 тыс. вызванных COVID-19 летальных исходов по всему миру.

За весь период пандемии в мире было выявлено более 603 млн случаев заражения коронавирусом и более 6,4 млн смертей от последствий заболевания.

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