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В Ашхабаде обсудили меры реагирования в случае массового прибытия беженцев

CentralAsia (TM) -  В Ашхабаде состоялся вебинар, на котором были рассмотрены вопросы по реагированию в соответствии с международными стандартами в случае возникновения чрезвычайной ситуации, связанной с массовым прибытием беженцев.

Международные эксперты ознакомили участников с международным опытом, связанным с моделью координации помощи беженцам и стандартами реагирования при чрезвычайной ситуации, сообщает «Туркменпортал».

Мероприятие было организовано Представительством Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев (УВКБ ООН) по Центральной Азии, участие в нем приняли представители соответствующих государственных органов Туркменистана, международные и национальные эксперты в этой области, сообщается на сайте Государственной миграционной службы страны.

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