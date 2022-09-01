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37 этнических переселенцев из Туркменистана прибыли в Казахстан

CentralAsia (KZ) -  В Казахстане этническим переселенцам на историческую Родину оказывают консультационную и правовую помощь, передает МИА «Казинформ».

«До конца года ожидается переселение более 400 этнических казахов из Республики Туркменистан», - сообщила журналистам об иммиграционном процессе в Павлодарской области пресс-служба департамента полиции Павлодарской области.

Управление координации занятости и социальных программ акимата Павлодарской области и региональный департамент полиции в Доме дружбы провели встречу с прибывшими гражданами Туркменистана – этническими казахами, которые захотели жить в Павлодарской области. Прибывшим рассказали об уровне социально-экономического развития региона, условиях и процессе включения в региональную квоту для переселенцев, а также о получении статуса «кандас».

По данным департамента полиции, это уже второй поток казахов-переселенцев из Туркменистана в Павлодарскую область. Ранее в регион из Туркменистана переехали 11 семей, это 46 человек. В этот раз в регион прибыли 37 человек, или 6 семей.

Начальник управления миграционной службы ДП Даулет Искаков проконсультировал их о порядке визового пребывания, временного и постоянного проживания в стране, а также о принятии гражданства Республики Казахстан.

Кандас – этнический казах и (или) члены его семьи казахской национальности, ранее не состоявшие в гражданстве Республики Казахстан, прибывшие на историческую родину и получившие соответствующий статус в порядке, установленном Законом "О миграции населения".

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