Украина озвучила свои данные о потерях российской армии за 189 дней военных действий

Азия и мир, политика

17:44, 01 сентября 2022

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Иллюстративное фото CentralAsia (CA) - Генштаб ВС Украины озвучил общие боевые потери российской армии за время военных действий в Украине с 24 февраля по 1 сентября. Ориентировочные потери войск РФ, по данным ВСУ, составили: личного состава – около 48 350 (+450) человек, танков ‒ 1 997 (+23) ед, боевых бронированных машин ‒ 4 345 (+33) ед, артиллерийских систем – 1 115 (+24) ед, РСЗО – 287 (+2) ед, средств ПВО – 153 (+1) ед, самолетов – 234 (+0) ед, вертолетов – 205 (+1) ед, БПЛА оперативно-тактического уровня – 851 (+2) ед, крылатых ракет – 196 (+0) ед, кораблей/катеров – 15 (+0) ед, автомобильной техники и автоцистерн - 3 239 (+3) ед, специальной техники – 104 (+1) ед. За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia