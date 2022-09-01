Украина озвучила свои данные о потерях российской армии за 189 дней военных действий
- Азия и мир, политика
- 17:44, 01 сентября 2022
- Просмотров: 63
Иллюстративное фото
CentralAsia (CA) - Генштаб ВС Украины озвучил общие боевые потери российской армии за время военных действий в Украине с 24 февраля по 1 сентября.
Ориентировочные потери войск РФ, по данным ВСУ, составили:
личного состава – около 48 350 (+450) человек,
танков ‒ 1 997 (+23) ед,
боевых бронированных машин ‒ 4 345 (+33) ед,
артиллерийских систем – 1 115 (+24) ед,
РСЗО – 287 (+2) ед,
средств ПВО – 153 (+1) ед,
самолетов – 234 (+0) ед,
вертолетов – 205 (+1) ед,
БПЛА оперативно-тактического уровня – 851 (+2) ед,
крылатых ракет – 196 (+0) ед,
кораблей/катеров – 15 (+0) ед,
автомобильной техники и автоцистерн - 3 239 (+3) ед,
специальной техники – 104 (+1) ед.
За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia.