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Российские военные сорвали попытку наступления ВСУ на Харьковском направлении, - Минобороны РФ
Игорь Конашенков
Игорь Конашенков

CentralAsia (CA) -  Сорвана попытка наступления армии Украины на Харьковском направлении, потери «противника» составили свыше 50 человек, заявил представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков.

«В результате огневого поражения подразделений 14-й механизированной бригады в районе населенного пункта Русские Тишки сорвана попытка наступления ВСУ на Харьковском направлении», - сказал Конашенков на брифинге.

По его данным, оставшиеся в живых военнослужащие бригады в количестве 56 человек предприняли попытку отхода в направлении Харькова.

Конашенков заявил, что при выходе к северо-западной окраине населенного пункта Салтовка военнослужащие 14-й бригады ВСУ попали под обстрел с позиций украинского формирования «Кракен», которым большинство из них было уничтожено.

По его словам, ударами высокоточного оружия ВКС России по пункту временной дислокации подразделений 93-й механизированной бригады в районе населенного пункта Часов Яр (ДНР) ликвидировано свыше 100 украинских военных и 15 единиц военной техники.

«Личный состав подразделений 72-й механизированной бригады в районе Артемовска Донецкой народной республики из-за больших потерь, низкой оснащенности вооружением и отсутствия огневой поддержки отказался выполнять приказы командования, оставил позиции и убыл в тыл», - сообщил официальный представитель Минобороны РФ.

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