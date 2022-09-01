В Таджикистане продолжается стремительное таяние ледников

CentralAsia (TJ) - Директор «Центра изучения ледников АН Таджикистана» Абдулхамид Каюмов рассказал о том, что результаты научных экспедиций в этом году показали крайне активное таяние ледников, пишет НИАТ «Ховар».

За последние 3 месяца Центром организовано 7 научно-исследовательских экспедиции. В этом году запланировано еще пять. Наблюдения проводились на ледниках Федченко, Хирсон, леднике Русского географического общества, ГГП, в бассейнах рек Зеравшан, Искандеркуль, Варзоб и в Каракуле.

Спутниковый анализ и специальные измерения показали, что ледник Федченко пребывает в состоянии деградации из-за сильного таяния. Ледники Хирсон и ледник Русского географического общества сейчас находятся в состоянии статики, но на их верхней части наблюдается активизация.

На леднике ГГП за 4 года полностью растаяла 6-метровая глубина установленной абляционной рейки, что говорит о том, что верхняя часть ледника стремительно тает. Максимальные температурные показатели в этом регионе достигли 35,2 градусов по Цельсию, а еще в 2020 году они были равны 27,2 градуса.

В районе ледника, расположенного в Каракульском бассейне, увеличение максимальной температуры воздуха на 2 градуса по сравнению с прошлым годом также является причиной ускоренного таяния ледника.

Президент Таджикистана Эмомали Рахмон активно обсуждает на международных площадках проблему таяния ледников, происходящего в результате глобального потепления. Он выдвинул инициативу объявить 2025 год Международным годом защиты ледников, а также установить дату Всемирного дня ледников.

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