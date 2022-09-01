Картина режиссера из Таджикистана вошла в программу 79 Венецианского международного кинофестиваля

CentralAsia (TJ) - Накануне, 31 августа, на итальянском Лидо стартовал 79 Венецианский международный кинофестиваль. В основной конкурс включено 23 ленты. Среди них — работы Даррена Аронофски, Мартина МакДоны, Джафара Панахи, Луки Гуаданьино и Алехандро Гонсалеса Иньяритту.

Картина «Братан» таджикского режиссера Бахтиера Худойназарова, созданная она в 1991 году в Таджикистане, вошла в программу Венецианской классики, передает НИАТ «Ховар».

Два мероприятия запланированы в поддержку кинематографистов разных стран, арестованных и посаженных в тюрьму за последний год. 3 сентября им посвятят круглый стол; 9 сентября, перед показом конкурсного фильма «Без медведей» / «Kehrs nist» иранского режиссера Джафара Панахи на красной дорожке состоится флешмоб. Сам режиссер не сможет посетить Венецию — он был задержан за участие в протестах против ареста своих соотечественников, режиссеров Мохаммада Расолуфа и Мостафы Аль-Ахмада.

Картина «Братан» Бахтиера Худойназарова, созданная она в 1991 году в Таджикистане, вошла в программу Венецианской классики. В центре сюжета два брата – 17-летний Фарух и 7-летний Фэтси, – живущие в маленьком таджикском городке. Они воспитываются бабушкой с тех пор, как их родители разошлись. Но решают добраться до отца, работающего врачом в санатории в далеком городе. Они едут на поезде через Таджикистан, холмы и горы, города и села, вплоть до афганской границы.

Премьера ленты состоялась на Московском Международном кинофестивале в 1991 году, где была представлена программа таджикского кино. Ее показывали в Музее кино Наума Клеймана. Кроме того, картина участвовала в программе «Форум» Берлинского кинофестиваля, собрала более 25 наград на разных мировых смотрах и была продана для проката в 10 стран. Сумма продаж составила около 400 тысяч долларов.

В 1991 году фильм получил приз за лучшую картину на Международном кинофестивале в Турине (Италия), и Гран-при Международного кинофестиваля в Мангейме, а в 1992 году — приз президента Центра кино и телевидения для детей и юношества на кинофестивале «Дебют» в Москве.

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