Глава МИД Таджикистана 5 сентября проведет в Москве переговоры с Сергеем Лавровым

CentralAsia (TJ) - Министр иностранных дел Таджикистана Сироджиддин Мухриддин 5 сентября посетит с визитом Москву и проведет переговоры с главой МИД России Сергеем Лавровым. Об этом сообщила вчера на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«5 сентября министр иностранных дел Республики Таджикистан посетит нашу страну с официальным визитом. Запланированы его переговоры с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым. Встреча состоится в преддверии национального праздника Таджикистана — Дня независимости. Напомню, он отмечается 9 сентября», — сказала дипломат.

По словам Захаровой, особое внимание на переговорах будет уделено торгово-экономическому, культурно-гуманитарному сотрудничеству, обороне, безопасности, миграционной политике, подготовке кадров, совместным мерам в биобезопасности, включая эпидемиологические вызовы, и информационной безопасности.

Дипломат подчеркнула, что министрам предстоит обсудить реализацию договоренностей, которые были достигнуты в ходе последних контактов президентов России и Таджикистана. «Состоится обмен мнениями по актуальным региональным, международным проблемам, включая ситуацию в Афганистане. В рамках визита планируется подписание программы сотрудничества между министерствами иностранных дел наших стран на 2022-2023 годы», — добавила Захарова.

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