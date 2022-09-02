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Правительство Монголии выразило глубокие соболезнования в связи со смертью Горбачева

CentralAsia (MNG) -  Бывший президент СССР Михаил Горбачев скончался 30 августа после продолжительной болезни в возрасте 91 года.

Правительство Монголии выразило соболезнования семье и близким бывшего президента, которое гласит:

«Правительство Монголии выражает глубочайшие соболезнования семье и близким Михаила Сергеевича Горбачева, видного государственного деятеля бывшего Советского Союза и Российской Федерации, последнего Генерального секретаря ЦК Коммунистической партии Советского Союза.

Реформы, инициированные Михаилом Сергеевичем Горбачевым, имели историческое значение для бывшего СССР и принесли большие перемены людям во всем мире.

Он остается символом реформ, реорганизации и демократии в сердцах монгольского народа».

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