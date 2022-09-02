Футболиста сборной Монголии пригласили в Гонконгскую лигу

Оюунболд Оюунтуяа

CentralAsia (MNG) - Игрок национальной сборной Монголии и SP Falcons Club Оюунболд Оюунтуяа в этом году сыграет за ФК Sham Shui Po FC Гонконгской премьер-лиги.

Оюунболд Оюунтуяа начал свою карьеру в качестве спортсмена из монгольского клуба «Тэмуулэл» высшей лиги футзала Монгольской футбольной ассоциации, забил 73 гола в 2020 году и стал обладателем награды «Золотой мяч» футзальной лиги.

Также в 2019 году он забил 2 гола в ворота Гуама в составе сборной до 19 лет, в 2021 году забил 1 гол в ворота Лаоса в составе сборной до 23 лет, а в 2022 году был вызван в сборную страны в матч за право на Кубок Азии.

Спортивная ассоциация Sham Shui Po (深水埗體育會) — профессиональный футбольный клуб Гонконга, базирующийся в районе Шам Шуй По, который в настоящее время участвует в Премьер-лиге Гонконга.

В сезоне 2011–12 годов клуб впервые в истории был переведен в высший дивизион Гонконга, но был понижен после того, как занял последнее место из 10 команд. В июле 2022 года Sham Shui Po принял приглашение HKFA перейти в Премьер-лигу Гонконга 2022–2023 годов.

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