Профессиональные преподаватели из США будут обучать школьников английскому языку в аймаке Завхан

Баярсайхан Балжинням и Грег Майкл

CentralAsia (MNG) - Депутат парламента Баярсайхан Балжинням обратилась к организации «English Languge Institute - ELI» с просьбой провести занятия с учителями и учащимися аймака Завхан в качестве преподавателя-иностранца в 2021 году. В апреле прошлого года директор института Грег Майкл вместе со своими учителями приехал в области для проведения исследований. Итак, в этом новом учебном году в короткие сроки была решена проблема трудоустройства 3-х молодых преподавателей «ELI» в аймаке Завхан.

В связи с этим депутат Великого Государственного Хурала Баярсайхан Балжинням сообщила на своей странице соцсети: «Наши преподаватели будут не только преподавать уроки английского языка учащимся центра аймака, города Улиастай, но и помогут повысить квалификацию и методику преподавания учителей английского языка в аймаке. Также, при наличии возможности, будет проводиться обучение госслужащих английскому языку. Ранее, чтобы повысить уровень мастерства английского языка учителей аймака Завхан вместе с австралийской волонтерской организацией, я организовала бесплатное обучение для учителей Вуза Завхана и преподавателей английского языка из 24 школ сомонов. От имени учителей, учеников и родителей аймака Завхан я хотела бы выразить свою искреннюю благодарность учителям, Лизе Рене, Кристоферу Уильяму и Деборе Рут, которые приняли наше приглашение и собираются работать в нашем прекрасном аймаке Завхан».

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