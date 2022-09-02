Вице-премьер Таиланда впервые посетит Монголию

CentralAsia (MNG) - По приглашению Министра иностранных дел Монголии Батцэцэг Батмөнх заместитель премьер-министра, министр торговли Королевства Таиланд Джурин Лаксанависит посетит с официальным визитом Монголию 5-7 сентября 2022 года.

Этот визит является первым визитом вице-премьер-министра Таиланда, и он будет иметь важное значение для развития дружественных отношений, в том числе торгово-экономического сотрудничества, с Таиландом, «третьим соседом» и важным партнером Монголии в Юго-Восточной Азии, — говорится в сообщении МИД Монголии.

В ходе визита министр иностранных дел Монголии Батцэцэг Батмөнх и заместитель премьер-министра и министр торговли Королевства Таиланд Джурин Лаксанависит подпишут «Меморандум о взаимопонимании между Министерством иностранных дел Монголии и Министерством коммерции Королевства Таиланда о создании Совместного торгового комитета», и организуется первое заседание Совместного комитета, а спикер парламента Занданшатар Гомбожав примет вице-премьер-министра Таиланда Юрина Лаксанависит.

Кроме того, представители бизнеса в сопровождении заместителя премьер-министра и министра торговли Королевства Таиланд Юрина Лаксанависита планируют организовать встречу «Business Matching» с соответствующими представителями бизнеса Монголии.

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