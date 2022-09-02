Заместитель премьер-министра Лаоса посетит с официальным визитом Монголию

CentralAsia (MNG) - По случаю 60-летия установления дипломатических отношений между Монголией и Лаосской Республикой, по приглашению Министра иностранных дел Монголии Батцэцэг Батмөнх, заместитель Премьер-министра, Министр иностранных дел Лаосской Республики Салумсай Гуммасит посетит с официальным визитом Монголию 3-5 сентября 2022 г.

Этот визит является первым визитом министра иностранных дел Лаосской Республики в Монголию после 20 лет с 2002 года. Для Монголии важно стать партнером по диалогу АСЕАН и получить поддержку Лаоса для присоединения к региональным процессам, таким как АТЭС.

В ходе визита Министр иностранных дел Монголии Батцэцэг Батмөнх проведет официальные переговоры с заместителем премьер-министра, министром иностранных дел Республики Лаос Саломсай Гуммасит. И президент Монголии Хурэлсух Ухнаа и председатель Великого Хурала Монголии Занданшатар Гомөожав планируют принять заместителя премьер-министра, министра иностранных дел Лаосской Республики Саломсай Гуммасит.

В ходе встречи и диалога будут углублены дружественные отношения и сотрудничество между Монголией и Лаосом, активизирован политический диалог, расширено и развито взаимовыгодное сотрудничество в торгово-экономической, культурной и других областях, и будут обсуждаться актуальные международные и региональные проблемы, представляющие взаимный интерес.

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