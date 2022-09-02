Rio Tinto купит остатки Turquoise Hill за $3,3 млрд в монгольском руднике

шахта Оюу-Толгой

CentralAsia (MNG) - Rio Tinto Group согласилась выкупить Turquoise Hill Resources Ltd. в сделке на сумму около 3,3 миллиарда долларов США, обеспечивающей больший контроль над гигантским медным рудником в Монголии.

Сделка по цене 43 доллара (33 доллара США) за акцию была заключена через две недели после того, как базирующаяся в Монреале Turquoise Hill отклонила более низкое предложение горнодобывающего гиганта, и завершились почти шесть месяцев переговоров о поглощении.

Rio, которая уже владела 51% акций, стремилась добавить прямое участие в активе Turquoise Hill Оюу-Толгой, который, как ожидается, станет четвертым по величине медным рудником в мире после завершения подземного расширения.

Rio заявила, что окончательная сделка, которая должна быть одобрена акционерами, представляет собой 67-процентную премию к цене акций Turquoise Hill до первого предложения Rio 11 марта.

«Это немного выше, чем наша базовая оценка», — сказал о сделке аналитик Credit Suisse Сол Кавоник. «Но это открывает перед совместным предприятием четкий путь к развитию того, что может стать основным активом Rio», — сказал он, добавив, что покупка доли «вероятно, была необходима для продвижения проекта вперед».

Если сделка состоится, Rio будет принадлежать 66% рудника Оюу-Толгой, а оставшиеся 34% — правительству Монголии.

Сделка требует, чтобы две трети акционеров, включая Rio Tinto, проголосовали в ее поддержку. Кроме того, более 50% миноритарных акционеров должны проголосовать за. Rio заявила, что надеется, что голосование состоится «как можно раньше, в четвертом квартале 2022 года».

«Это соглашение представляет собой еще один важный шаг после недавнего начала подземных работ и упростит управление, повысит эффективность и создаст большую уверенность в финансировании для долгосрочного успеха проекта Оюу-Толгой», — заявил главный исполнительный директор Rio Джейкоб Стаушольм.

Акции Rio Tinto, торгуемые в Сиднее, упали на 2,1% в четверг до 92,52 австралийских доллара, самого низкого уровня с ноября. Индекс S&P ASX 200 завершил сессию снижением на 1,8%.

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