Корейские культурные и туристические мероприятия пройдут 2-4 сентября в Улан-Баторе

CentralAsia (MNG) - При сотрудничестве Посольства Республики Корея в Монголии, Администрации Губернатора Улан-Батора, Департамента туризма города Улан-Батора 2-4 сентября на главной площади столицы пройдут «Дни корейской культуры и туризма-2022».
В рамках «Дней корейской культуры и туризма-2022» будут организованы различные мероприятия корейской культуры и искусства. Например:
- 2 сентября будет представлен фильм «Маленький лес», а также выступления известных южнокорейских артистов и образцы искусства и культуры.
- 3 сентября состоится конкурс вопросов и ответов "OPEN MIC" и "OX".
- 4 сентября шеф-повар Посольства Республики Корея приготовит корейскую национальную еду. В ходе мероприятия государственные и государственные организации и предприятия Республики Корея, работающие в Монголии, откроют рекламные киоски и предложат скидки.
Кроме того, визажист из Южной Кореи запланировал организовать шоу K-Beauty Make-Up. Приглашаем вас принять участие в «Днях корейской культуры и туризма-2022».
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